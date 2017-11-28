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Вторник, 28 ноября 2017, 14:51 мск

Дальний Восток

На российской границе поймали китайца с осколками метеорита

На российской границе поймали китайца с осколками метеорита
Фото: dvtu.customs.ru

На российско-китайской границе в Приморском крае задержан китаец, пытавшийся вывезти из России около 50 осколков метеорита, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

Контрабандиста поймали уссурийские таможенники. В багаже у нарушителя были найдены 47 металлических предметов. Эксперты установили, что обнаруженные образцы – это фрагменты Сихотэ-Алинского метеорита, рухнувшего на территорию Красноармейского района Приморского края в 1947 году.

Отмечается, что осколки являются культурными ценностями, которые можно вывозить за границу только с разрешения властей, а их стоимость превышает 280 тысяч рублей.

В отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере до 1 млн рублей.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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