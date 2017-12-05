На Камчатке врач ответит за полную утрату зрения ребенка

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела в отношении врача-офтальмолога Петропавловск-Камчатской городской детской поликлиники. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю, ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ).

По данным следствия, в декабре 2012 года местная жительница обратилась за помощью к офтальмологу в связи с риском развития у ее новорожденного ребенка ретинопатии – тяжелого заболевания глаз, которое угрожает полной потерей зрения. Следователи полагают, что врач умышленно оказала медицинскую помощь, не отвечающую требованиями безопасности здоровья пациента. Она не провела должную диагностику, отказалась от производства надлежащего офтальмологического осмотра пациента, так как ребенок спал, не взяла его на диспансерное наблюдение.

При этом на момент обращения к врачу заболевание прогрессировало и протекало минимум в 3 стадии. При обращении матери с ребенком в феврале 2013 года к другому врачу-офтальмологу, последний диагностировал 5 стадия ретинопатии – слепота обоих глаз. В настоящее время ребенок является инвалидом в связи с полной утратой зрения.

Эксперты и следователи установили факт оказания медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья пациента, что не прервало патологический процесс и не снизило риск развития осложнения имеющегося у ребенка заболевания. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

За данное преступление врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 04.12.17

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