Камчатский вулкан выбросил пепел на 10-километровую высоту

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км над уровнем моря, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Во вторник утром по местному времени на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Его высота составила до 10 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении от исполина», – приводит РИА «Новости» слова представителя службы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю отметили, что в населенных пунктах Камчатского края пеплопадов зарегистрировано не было. Напомним, Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки. Он находится в 45 километрах от поселка Ключи. Высота данного вулкана составляет 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 05.12.17

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