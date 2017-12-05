В Приморье семилетние мальчики получили повестки в военкомат

В городе Уссурийске три семилетних мальчика получили письменные вызовы в военкомат. Детям предлагают явиться в учреждение, чтобы встать на первоначальный воинский учет.

По словам представителя Уссурийского военкомата, списки юношей, которым отправляли повестки, предоставила городская центральная больница. Однако в перечень к мальчикам, родившимся в 2001 году, по ошибке добавили детей 2010 года рождения, передает «Интерфакс».

В военном ведомстве не уточнили, нужно ли детям прийти или недоразумение уладят дистанционно.

Тем временем, дедушка одного из семилетних «призывников» опасается, что внука запишут в уклонисты, а потому сходит с ним в военкомат.

Уссурийск, Зоя Осколкова

Уссурийск. Другие новости 05.12.17

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