«Змеи-мутанты» из США шокировали жителей Чукотки

Жители Чукотского полуострова обнаружили на побережье «трупы огромных змей», которых выбросило из моря после шторма. Предполагалось, что это неизвестные науке организмы, или даже черви-мутанты. Однако биологи пояснили, что речь идет о водорослях, которые только напоминают пресмыкающихся.

По словам сотрудников национального парка «Берингия», странные создания, показывающиеся из морских волн, заметили моряки с грузовых судов, проходящих по северу Берингова моря. Затем сообщения о находках длинных змеевидных существ на берегу стали поступать от местных жителей.

Фото пресс-службы национального парка «Берингия»

Специалисты пояснили, что «морские змеи» имеют больше общего с морской капустой (ламинариями). Бурые водоросли нереоцистис Лютке растут у побережья США и достигают в длину до 25 метров. На конце ствола растения находится пузырь диаметром до 20 см.

Нереоцистис – растение однолетнее, в декабре они отрываются от дна и дрейфуют по морям. Чаще всего стволы с пузырем выбрасывает на Алеутских и Командорских островах. Реже нереоцистис добирается до южных Курильских островов и северной части Берингова моря.

Анадырь, Зоя Осколкова

Анадырь. Другие новости 05.12.17

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