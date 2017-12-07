Жительницу Камчатки обвинили в мошенничестве за воображаемую беременность

Жительница села Ключи Камчатского края обвиняется в мошенничестве за то, что она притворилась беременной и получила 263 тысячи рублей декретных выплат.

31-летняя женщина работает бухгалтером в местной школе. Летом она сходила к гинекологу и сообщила, что, вероятно, беременна. Медики, осмотрев пациентку, поставили предварительный диагноз «беременность неясного срока» и отправили ее сдавать анализы и делать УЗИ. Ввести в заблуждение врачей женщине помог лишний вес, она весила более 150 кг.

Мошенница не прошла необходимую диагностику, но через некоторое время пришла в больницу и получила больничный, согласно которому ей предоставлялся декретный отпуск на полгода. Полученный листок нетрудоспособности женщина предъявила по месту работы и получила 263 тысячи рублей.

Обман раскрылся, когда «беременная» не явилась на собственные роды. Медики приехали к ней домой, но она отказалась открывать дверь, тогда врачи обратились в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 07.12.17

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