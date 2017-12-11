На Камчатке самолет раскидал по летному полю посылки «Почты России»

В камчатском селе Усть-Хайрюзово самолет разметал по аэродрому посылки «Почты России», которые были выгружены непосредственно на летное поле. Самолет Як-40К, который «сдул» во время разворота воздушным потоком из турбины посылки, принадлежит «Камчатскому авиационному предприятию».

На видео, появившемся в социальных сетях, видно, как самолет отъезжает от горы посылок, выгруженных непосредственно на летное поле. Чуть в стороне стоит «буханка» «Почты России». Когда Як-40К стал выполнять маневр разворота, мощный поток воздуха из турбины подхватил несколько посылок и отбросил на значительное расстояние.

В «Почте России» пояснили, что сотрудники аэропорта «обязаны принять почту с самолета и доставить в зону приема-передачи», однако прилетевший в Усть-Хайрюзово самолет с почтой начал движение, «не убедившись в том, что наземная служба убрала груз с перрона». «Таким образом авиакомпания и аэропорт допустили грубые нарушения авиационных правил», – приводит «Кам-24» слова представителя «Почты России» Елены Рыжковой.

Как передает РИА «Новости», почтовые отправления не пострадали. Вся почта собрана и проверена на целостность, после чего доставлена в сортировочный центр. Аэропорт начал служебную проверку.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 11.12.17

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