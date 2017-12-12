В Якутии уволили воспитателей детсада за усмирение детей скотчем

В детском саду в Ленском районе Якутии организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним (ст.156 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Якутии, установлено, что 5 декабря старший участковый уполномоченным полиции проводил профилактический обход административного участка в поселке Витим. Во время обхода местная жительница рассказала, что 27 ноября в помещении детсада «Колокольчик» помощник воспитателя, 1999 года рождения во время обеда заклеила липкой лентой (скотч) рот ее малолетнему сыну, 2011 года рождения.

Причиной послужило непослушание ребенка за столом. 11 декабря, в связи с тем, что помощник воспитателя совершила противоправные действия в отношении малолетнего, а также с учетом значительного общественного резонанса материал был передан для организации проверки в следственный отдел по Ленскому району СУ СКР по Якутии.

По предварительным данным, это не единичный факт ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны помощника воспитателя. В тот же день работница детского сада применила такой же метод успокоения в отношении другого мальчика, 2011 года рождения.

По результатам процессуальной проверки будет принято решение. Кроме того, районным управлением образования инициировано проведение служебной проверки, помощник воспитателя и воспитатель уволены.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 11.12.17

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