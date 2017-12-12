На Сахалине поймали полицейского-педофила. Его жертвами стали 10 девочек

На Сахалине задержан сотрудник полиции по подозрению в изнасиловании девочки-подростка. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Под следствие попал сотрудника отдела полиции в городе Макаров. В ходе расследования подозреваемый будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений, отметили в ведомстве. Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста.

Издание Sakh.com уточняет, что подозреваемому 28 лет. Правоохранитель совмещал должность инспектора-кинолога с должностью участкового. Он искал жертв в неблагополучных семьях. Полицейский общался с несовершеннолетними, втирался к ним в доверие, а потом насиловал. По данным неназванного источника издания, от действий педофила в погонах пострадали около 10 девочек, всем им 13-14 лет.

Южно-Сахалинск, служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 12.12.17

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