«Грели на балконе банки»: пожар в хабаровской многоэтажке унес жизни трех человек

В Хабаровске возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в девятиэтажке.

По информации регионального управления СК РФ и МЧС, огонь вспыхнул сегодня около 6 часов утра в квартире на первом этаже жилого дома в микрорайоне Большой Аэродром в Железнодорожном районе. Пожилые жильцы успели выбраться из квартиры. Жертвами возгорания стали трое жителей, проживавших на верхних этажах, – двое мужчин и женщина. Они задохнулись в сильном дыму, которым заволокло весь подъезд. Людей в бессознательном состоянии обнаружили на лестничных площадках 5-го и 9-го этажей. Пострадавших передали врачам скорой помощи, однако медики не смогли их спасти. По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, причиной пожара мог стать электрообогреватель с вентилятором. Владельцы квартиры на первом этаже установили его на балконе для обогрева закатанных банок с заготовками. По неизвестной пока причине обогреватель загорелся, огонь перекинулся сначала на вещи, расположенные на балконе, а затем охватил квартиру.

Пожар потушили спустя два часа. Его площадь составила около 45 квадратных метров. Из подъезда был эвакуирован 21 человек. Причины пожара устанавливают специалисты пожарного надзора. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, Следственного комитета и полиции.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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