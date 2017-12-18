В Благовещенске из-за отказа двигателя экстренно сел самолет из Новосибирска

В Благовещенске из-за технической неисправности экстренно сел Boeing-737 авиакомпании «Глобус», летевший из Новосибирска в Южно-Сахалинск. В пресс-службе аэропорта сообщили, что посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, пассажиры отправятся в Южно-Сахалинск резервным бортом.

«Рейс 3269 выполнялся по маршруту Новосибирск – Южно-Сахалинск авиакомпанией «Глобус». Экипаж воздушного судна Б-737 запросил посадку по технической причине в аэропорту Благовещенск. Аэропорт принял борт в штатном режиме. Резервный борт вылетел в Благовещенск, 156 пассажиров отправятся в аэропорт назначения ориентировочно в 15:15 (9:15 мск)", – сообщается на сайте аэропорта Благовещенска.

Уточняется, что причины технической неисправности самолета отрабатывает инспекция по безопасности полетов аэропорта Благовещенск. По данным СМИ, причиной экстренной посадки стал отказ одного из двигателей самолета.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 15.12.17

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