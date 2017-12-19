Пропавшего в Хабаровске 12-летнего школьника нашли живым

Пропавший в Хабаровске 12-летний мальчик найден живым, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Как информировал «Новй День», подросток накануне ушел из поликлиники, расположенной в Железнодорожном районе Хабаровска, в которой он находился вместе со старшей сестрой. По факту безвестного исчезновения мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

В поисках школьника были задействованы сотрудники полиции, СКР, МЧС, Росгвардии, районных администраций и волонтеры. Сегодня мальчика нашли. Подробности поисковой операции не уточняются, однако уже известно, что в отношении подростка преступлений не совершалось. Сейчас его осматривают врачи, с родителями тинейджера работают следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства исчезновения школьника, а также «причины и условия, предшествовавшие этому происшествию», говорится в сообщении СКР.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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