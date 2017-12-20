На пожаре в Комсомольске-на-Амуре погибли три человека

В Комсомольске-на-Амуре по факту смерти 3 человек во время пожара возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю. Установлено, что 19 декабря жительница Комсомольска-на-Амуре решила проведать своего взрослого сына, который проживал в однокомнатной квартире в одной из пятиэтажек.

Когда женщина открыла входную дверь, в подъезд повалил густой дым. Она вызвала пожарных, которые справились с возгоранием. В квартире были обнаружены тела трех человек: 40-летний сын женщины, его 24-летняя сожительница, а также взрослый приятель сына. По предварительным данным, потерпевшие отравились продуктами горения, причиной пожара могла стать портативная электроплитка.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.3 ст.109 УК РФ). Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти людей и причина возникновения пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю уточнили, что площадь возгорания составила два квадратных метра. В ведомстве отметили, что горели домашние вещи. Всего в ликвидации пожара принимали участие 15 человек и шесть единиц техники.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 19.12.17

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