В Комсомольске-на-Амуре девятиклассник ранил из пистолета школьников

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции организовали проверку по факту стрельбы в школе. О данном инциденте стражам порядка стало известно из публикации в интернете: учащийся школы открыл стрельбу из пневматического пистолета и причинил травмы нескольким ученикам.

В пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю сообщили, что полицейские установили, что девятиклассник вышел на крыльцо школы и выстрелил несколько раз по газону из пистолета, внешне схожего с пневматическим. Несколько пуль срикошетили и попали в троих семиклассников, которые находились на территории школьного двора. В результате один из потерпевших получил гематомы.

В настоящее время проверка по данному факту продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 22.12.17

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