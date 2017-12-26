Мощный циклон парализовал жизнь на Сахалине

На Сахалин обрушился мощный циклон. Остров еще сутки будет оставаться под ударом стихии. Ситуацию в ходе рабочего совещания обсудили руководители органов исполнительной власти и главы муниципалитетов региона. Его провела в режиме видеоконференции председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что на Сахалинскую область обрушился сильный снегопад, местами с дождем, скорость ветра превышает 40 метров в секунду. В связи с разгулом стихии было остановлено движение по главной островной магистрали Южно-Сахалинск – Оха в северном направлении от села Стародубского и ряду других автодорог.

Кроме того, прекращено железнодорожное сообщение. Из-за шторма закрыта паромная переправа на материк. Не вылетают самолеты из аэропорта Южно-Сахалинск. За прошедшую ночь сотрудники МЧС при содействии муниципальных властей освободили из снежного плена 50 автомобилей с водителями и пассажирами, застрявших вдали от населенных пунктов.

Из-за налипания мокрого снега на провода без электроснабжения остались около 20 тысяч человек. В основном это жители населенных пунктов западного побережья Сахалина, где скорость ветра в отдельных местах достигала ураганных значений – 50 метров в секунду. Несмотря на мобилизацию оперативных бригад энергетиков, восстановить электроснабжение мешает отсутствие проезда по дорогам и продолжающаяся непогода. Циклон не нарушил работу медицинских учреждений. Электроснабжение лечебного корпуса центральной районной больницы в Холмске и центральной районной больницы в Углегорске осуществляется с помощью резервных источников питания.

Как сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго», без электроснабжения остаются почти 30 сел, еще 13 населенных пунктов обесточены частично. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение еще пяти населённых пунктов. Подача электроэнергии восстановлена в Южно-Схаалинске, городе Томари, селе Ясное Тымовского района, селе Новое Макаровского района и в селе Тельновское.

В Углегорском, Томаринском и Холмском районах ветер повредил кровли нескольких десятков жилых и административных зданий. Размер ущерба местные власти определят, когда позволит погода. Из-за отключения электроснабжения ряд котельных, обеспечивающих теплом жилфонд, перевели на использование резервных дизель-генераторов. Однако запас топлива в Углегорском районе оказался недостаточным. Участники рабочего совещания решили сформировать автопоезд, который оперативно доставит топливо из областного резерва в муниципалитет.

Вера Щербина рекомендовала главам муниципалитетов при необходимости вводить на подведомственных территориях режим чрезвычайной ситуации. Такая мера позволит местным властям мобилизовать для нужд жизнеобеспечения технику и другие ресурсы. По данным синоптиков, островной регион будет оставаться под ударом циклона еще сутки. Поэтому, отметила глава правительства области, главы муниципалитетов и руководители органов исполнительной власти должны принять исчерпывающие меры для обеспечения работы объектов энергетики и коммунального хозяйства, торговли, бесперебойного оказания медицинской помощи гражданам.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 26.12.17

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