Жители Владивостока остались без света в новогоднюю ночь из-за хлопушки

Во Владивостоке жители целого микрорайона остались без электричества из-за того, что под линией электропередач запустили фейерверк. Аварийные службы оперативно устранили неисправность.

Электричество отключилось на улицах Горная, Луговая, Каплунова, Никифорова сразу после полуночи. Как рассказали изданию VL.ru в «Приморских электрических сетях», свет пропал из-за того, что группа молодых людей прямо под ЛЭП запускала гигантские хлопушки.

В результате попадания заряда в электросеть произошло замыкание, взрыв и район остался без света. Отключенная мощность составила 7 МВт.

«Бригада энергетиков была оперативно отправлена на осмотр отключившейся линии. На опоре № 18 линии 35 кВ «А-З» были обнаружены следы короткого замыкания, повреждены четыре изолятора. Опора и провод не получили повреждений. После осмотра оборудования энергетики возобновили подачу электроэнергии потребителям», – отметили в компании.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 29.12.17

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