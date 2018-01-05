В Приморье под поезд угодили две школьницы

Поезд в Приморском крае сбил двух 15-летних девушек, которые шли по путям. Одна из них погибла, вторая была госпитализирована. Об этом сообщает Дальневосточное Следственное управление на транспорте СКР.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст.263 УК РФ).

Установлено, что 04 января около 22:00 управлявший тепловозом машинист не смог предотвратить наезд на двух девушек 2002 года рождения, которые шли по железнодорожным путям в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа. В результате наезда одна из девушек получила несовместимые с жизнью травмы, другая госпитализирована с телесными повреждениями.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 04.01.18

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