На Камчатку надвигается мощный циклон

К берегам Камчатки с акватории Тихого океана надвигается мощный циклон. Он принесет на полуостров осадки и сильный ветер, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Погода ухудшится уже к вечеру 9 января. В ночь на 10 января циклон окажет влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также на Елизовский и Усть-Большерецкий районы. Циклон принесет на полуостров снегопады. Спасатели предупреждают, что ветер может усилиться до 30 метров в секунду. Возможна метель.

В региональном гидрометцентре отмечают, что центральная часть циклона пройдет южнее Камчатского полуострова, но южная часть региона окажется под влиянием его северной части. Спасатели просят жителей края воздержаться от поездок за пределами населенных пунктов. Туристам советуют не выходить на маршруты, так как из-за снегопадов усилится лавиноопасность.

Ориентировочно непогода на полуострове продержится до 11 января.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 07.01.18

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