Замело, нет света, транспорт встал. В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС

Энергетики ПАО «Сахалинэнерго» устраняют последствия мощного циклона. По состоянию на 10:00 местного времени без электроснабжения оставались 7 населенных пунктов в пяти районах области, из них полностью: села Ёлочки, Чистоводное, Ожидаево, Озёрск, Мицулёвка (1182 человека), частично: города Южно-Сахалинск и Макаров (2172 человека), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области. В восстановительных работах задействованы 10 бригад энергетиков (29 человек и 10 единиц техники).

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Кроме того на полуострове действуют транспортные ограничения. Так, по-прежнему закрыта паромная переправа Ванино – Холмск. Аэропорт Южно-Сахалинска будет закрыт до 13:00 (сах) 10 января для очистки взлётно-посадочной полосы. Движение для всех видов автотранспорта, за исключением техники дежурных служб было закрыто до улучшения погодных условий со второй половины дня 9 января на участках: Стародубское – Макаров и Арсентьевка – Ильинское. Также приостановлено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Углегорск, Макаров, Невельск, Аниву, Корсаков, Долинск, Холмск, Синегорск и в обратном направлении. Железная дорога работает в штатном режиме.

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Отменены занятия 1 и 2 смен в школах Макарова и Северо-Курильска, а в Южно-Сахалинске был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе городской администрации. В в столице региона введены ограничения для движения автотранспорта и отменены занятия двух смен, а также приостановили работу два детских сада.

«Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел заседание оперативного штаба по прохождению циклона. В связи со сложной погодной обстановкой в областном центре веден режим чрезвычайной ситуации. В течение ночи на расчистке по основным магистралям работало 304 единицы техники. Однако сильный ветер и осадки осложнили ситуацию», – сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фото: администрация Южно-Сахалинска

По словам директора МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска» Александра Поликарпова, в связи со сложной дорожной обстановкой закрыта дорога до Синегорска. Отсутствует проезд на трассах до Елочек, Дальнего, 16 км, на Ласточку, Новую Деревню, по ул. 1905 года. Заблокированы снегом проезды внутри населенных пунктов Березняки, Старорусское, Ключи, Хомутово и Луговое. Также отмечается, что Спецтехника работает в условиях ограниченной видимости.

Фото: администрация Южно-Сахалинска

Автобусный парк пока не приступил к работе. Всем автомобилистам власти настоятельно рекомендуют воздержаться от использования личного автотранспорта, чтобы дать возможность спецтехнике расчистить дороги.

В ГУ МЧС по области также сообщили, что в расчистке дорог от снега на территории региона задействовано 165 человек и 98 единиц техники. Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий. Всего для устранения последствий циклона на территории Сахалинской области в готовности находятся 213 аварийно-восстановительных бригад в составе 1398 человек, 445 единиц техники.

По данным Сахалинского управления Росгидромета, с утра 10 января на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется усиление ветра до ураганного, сильная метель, видимость менее 500 метров, на территории Северо-Курильского района – сильный снег, метель, очень сильный ветер. Кроме того, на юге Сахалина продолжается сильная метель.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 09.01.18

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