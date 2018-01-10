Во Владивостоке местный житель тяжело ранил медсестру

Во Владивостоке местный житель совершил нападение на медсестру. ЧП случилось в поликлинике N4. Нападавший несколько раз ударил женщину острым предметом. Злоумышленника удалось задержать.

«Ворвавшийся в кабинет ЭКГ мужчина с предметом, похожим на спицу, ударил медицинскую сестру в область шеи и спины. Раны очень глубокие. Она оперативно госпитализирована», – рассказали в пресс-службе администрации Приморья со ссылкой на слова главврача медицинского учреждения Галины Горшуновой.

Как уточняет «Интерфакс», злоумышленник после нападения попытался скрыться, но его остановили и связали подоспевшие на крики медсестры пациенты и персонал поликлиники. Мужчину передали полиции. Мотивы нападения выясняются. Отмечается, что глава департамента здравоохранения Приморья Андрей Кузьмин взял расследование произошедшего под личный контроль.

Как рассказали в пресс-службе УМЫД по Владивостоку, нападение произошло в Советском районе города на улице Давыдова. Полицейские установили, что нападавшему 61 год, он является сожителем пострадавшей, а ссора, которая вылилась в нападение, произошла на почве ревности.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 10.01.18

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