Якутский суд потребовал от многодетной семьи замуровать окна в доме

В Якутии суд обязал многодетную семью замуровать окна в доме. С таким исковым требованием обратился сосед. Истец заявил, что люди из дома напротив не имеют права следить за его частной жизнью. Постановлением суда иск удовлетворен, пишет «МК».

Суд потребовал от семьи Исаковых замуровать окна первого и второго этажей их дома, выходящие на участок ближайших соседей. Другие окна суд позволил оставить. Газета пишет, что по мнению Петровых, Исаковы вторглись в их личное пространство, построив дом чрезмерно близко к участку Петровых.

Суд, руководствуясь строительными нормами, согласно которым, дом не должен стоять ближе трех метров к границе участка, постановил, замуровать все окна и двери, обращенные на участок Петровых. При этом каких-либо построек на участке Петровых на данный момент нет. По мнению Исаковых, удовлетворение всех исков Петровых не случайно, так как хозяйка дома, Сыргыланы Петрова – секретарь председателя Верховного суда Якутии.

Впрочем, Исаковы легко отделались. От них могли потребовать снести дом. «Нормы о том, что строение должно находиться на расстоянии не менее 3 метров от забора, граничащего с соседним участком, существуют. Гражданам следует иметь ввиду: если ваш дом упирается в забор соседей, они могут потребовать не только замуровывания окон, но и сноса всего строения. Здесь с ответчиком обошлись еще гуманно – могли бы потребовать снести весь дом», пояснил юрист Николай Михайлов.

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Якутск, Иван Гридин

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