На Колыме из-за морозов отменили занятия в школах

В Магаданской области закрыто пять школ Сусуманского городского округа. Причиной отмены занятий для учащихся 1-11 классов стали сильные морозы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, в ночь на 15 января столбики термометров в Сусумане опустились до минус 50 градусов, днем температура воздуха не поднимется выше отметки минус 43. И в течение всей недели морозы сохранятся. Спасатели отмечают, что несмотря на такие низкие температуры, все объекты топливно-энергетического комплекса и ЖКХ работают в нормальном режиме.

Они также советуют автомобилистам воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а рыбакам, охотникам и туристам отказаться от выходов на природу.

По словам представителя администрации Сусуманского округа Колымы, было принято решение об отмене занятий во всех школах округа. «Ночью столбик термометра опустился почти до минус пятидесяти пяти градусов. Сейчас чуть теплее, минус пятьдесят один градус», – приводит РИА «Новости» слова чиновника.

Магадан, Иван Гридин

Магадан. Другие новости 12.01.18

Главные «герои» России 2017 года (СПИСОК). / Кризиса «нет»: Каждый пятый житель России был вынужден работать в новогодние праздники. / Как на пачках сигарет: на бутылках с алкоголем могут появиться «страшилки». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»