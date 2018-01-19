На Сахалине уволили медсестру за фото с тяжелобольными пациентами

Медсестра Сахалинской областной клинической больницы была уволена за фотосессии с пациентами в реанимации. Снимки женщина выложила в соцсеть, сопроводив оскорбительными надписями. Кроме того, медработник отправляла знакомым аудиофайлы, в которых поносила коллег и больных.

Скандал на Сахалине разразился еще в конце декабря, тогда в социальных сетях появились фото с пациентом младшей медицинской сестры отделения анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра. Была опубликована в интернете и аудиозапись, на которой женщина рассказывает о своей работе с ненужными подробностями, а также нелицеприятно отзывается о коллегах, перемежая свою речь нецензурной лексикой.

Историей заинтересовался областной Минздрав и прокуратура. Факт фотосъемки пациентов и аудиозаписи в отделении был подтвержден. В результате женщина лишилась работы, ее уволили по п. «в» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ – за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, передает АСТВ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Другим должностным лицам вынесли замечания и выговоры за ненадлежащий контроль трудовой дисциплины.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 19.01.18

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