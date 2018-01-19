В школе Владивостока подросток распылил газ, пострадали четыре ученика

Во Владивостоке восьмиклассник распылил перцовый газ в туалете школы. В результате четырем ученикам потребовалась медицинская помощь. За шалость наказали родителей подростка, а также продавца магазина, где мальчик купил баллончик.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, в полицию обратился школьный учитель и рассказал, что один из учеников распылил газ. «На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, прибыли врачи скорой медицинской помощи. Установлено, что ученик восьмого класса купил в магазине защитный перцовый баллончик и распылил его в туалетной комнате школы», – говорится в сообщении.

У четверых тринадцатилетних подростков возникла аллергическая реакция на газ. После проведения профилактических процедур школьники направлены на амбулаторное лечение.

В отношении родителей хулигана составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Кроме того, полицейские установили, в каком магазине подросток купил баллончик, и составили в отношении продавца протокол по ст.14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 19.01.18

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