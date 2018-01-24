На Сахалине пассажирский поезд застрял в снегу и опоздал на 6 часов

На Сахалине пассажирский поезд сообщением Ноглики – Южно-Сахалинск застрял в снегу и опоздал на 6 часов, сообщает Дальневосточная железная дорога.

Поезд остановился на перегоне Заозерное – Пугачева накануне в 21:40 мск. К нему были направлены дополнительные локомотивы, которые вызволили поезд из снежного плена и тем самым помогли ему продолжить движение по назначению. В связи с инцидентом отставание от графика составляет 6 часов.

Из-за сильной метели сегодня на Сахалине отменены утренние пригородные поезда Холмск – Чехов и Южно-Сахалинск – Корсаков.

Снежный циклон обрушился на остров 23 января, существенно затруднив движение пассажирских и грузовых поездов на линиях Невельск – Арсентьевка и Корсаков – Поронайск. Сейчас на перегонах работает очистительная техника.

Южно-Сахалинск, служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 23.01.18

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