В гимназии Хабаровска произошло массовое отравление учеников

В хабаровской гимназии отравились девять учеников. Одни из школьников госпитализирован. Специалисты проводят проверку пищеблока учебного заведения.

Инцидент произошел в гимназии № 3 имени Панькова, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Кишечная инфекция диагностирована у девятерых детей. Один из пострадавших находится в больнице, остальные – на амбулаторном лечении.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в отношении двух юридических лиц. Медики осматривают других детей и персонал гимназии.

Кроме того, эксперты оценят работу компании, которая занималась организацией питания в учебном заведении.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 25.01.18

Ловушка «холодной войны»: Запад отчаянно поверил в свою ложь о России. / Счетная палата: Дорожные деньги в России уходят не по назначению. / МОК смилостивился – зрителям позволили болеть с российскими флагами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»