Сахалинский студент на перекуре истыкал ножом 15-летнего знакомого

В Южно-Сахалинске подросток получил ножевые ранения в ходе конфликта, который произошел у стен Сахалинского промышленно-экономического техникума. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области, молодой человек был госпитализирован в ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» сегодня днем, 26 января.

По данному факту сотрудники регионального следственного управления организовали доследственную проверку. На место происшествия выехали следователи-криминалисты и следователь следственного отдела по Южно-Сахалинску. По предварительным данным ножевые ранения потерпевшему в ходе конфликта нанес 17-летний студент этого же учебного заведения.

Со страниц интернет-форумов стало известно, что группа студентов вышла на перемене на перекур. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого молодой человек достал нож и несколько раз ударил своего оппонента в грудь, а также порезал ему руку и ногу. Перед этим он распылил в лицо своему недругу перцовый аэрозоль.

Бригаду скорой медицинской помощи вызвали очевидцы произошедшего. Нападавший с места происшествия скрылся, но позже его задержали, сейчас с ним работают следователи. Причина конфликта неизвестна.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 26.01.18

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