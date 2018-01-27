Массовое отравление в хабаровской гимназии: заболевших уже 100. Под проверку попал поставщик питания для детей

Число отравившихся в гимназии в Хабаровске увеличилось до 100 человек. Образовательное учреждение закрыли на карантин.
Среди заболевших острой кишечной инфекцией 93 учащихся и 7 работников учебного заведения. Трое заболевших детей госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным министерства здравоохранения края, заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести.
По результатам анализов у 8 заболевших детей выделен антиген норовируса.
Занятия в гимназии приостановлены. В ходе проверки Роспотребнадзор выявил нарушения в работе школьного пищеблока. Сегодня в гимназии проводится заключительная дезинфекция на пищеблоке и в помещениях учебного заведения.
Эпидемиологи также проверяют предприятие, которое организовывало питание для учеников, – ЗАО «Контакт».
По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как сообщал «Новый День», ученики гимназии № 3 в Хабаровске накануне стали обращаться к медикам с симптомами пищевого отравления. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию у 9 детей, один из них был доставлен в больницу.
Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»
Хабаровск. Другие новости 26.01.18
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