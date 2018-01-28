В Якутии нетрезвый отец выбросил 10-месячного сына из окна

В Якутии пьяный мужчина в ночь на 28 января выбросил из окна 10-месячного сына. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщили в республиканском минздраве.

Вопиющий случай произошел в Сунтарском районе. Малыш упал с высоты второго этажа и получил серьезные травмы головы, уточняют местные СМИ. Сейчас пострадавшего перевозят в Якутск на санитарном вертолете.

В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 27.01.18

Оба плота с «Востока» оказались пустыми. / В районе поисков судна «Восток» в Японском море найдены два плота. / Массовое отравление в хабаровской гимназии: заболевших уже 100. Под проверку попал поставщик питания для детей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»