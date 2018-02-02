В Якутии нашли два крупнейших алмаза

В Якутии сделали уникальную находку. Там были добыты два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата. Самые твердые природные минералы такой массы считаются крайне редкой находкой, отмечают в компании «Алроса», добывшей эти камни.

«Алроса» в январе 2018 года добыла на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината крупные алмазы ювелирного качества массой 97,92 карата и 85,62 карата», – говорится в сообщении. В компании также рассказали, что оба алмаза прозрачные, имеют желтоватый оттенок с небольшими и мелкими включениями. Оба камня имеют форму октаэдра. Размер алмаза массой 97,92 карата – 26 х 17 х 21 мм, второй имеет размеры – 27,89 х 27,20 х 27,14 мм.

«Действительно крупные камни массой более 50 карат встречаются крайне редко. Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом. Наиболее редкие и чистые из них компания обрабатывает на своем гранильном подразделении «Бриллианты Алроса» и реализует самостоятельно», – пояснил член правления, директор единой сбытовой организации «Алросы» Евгения Агуреева.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 01.02.18

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