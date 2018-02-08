У Сахалина теплоход с десятками пассажиров на борту застрял во льдах

Теплоход «Игорь Фархутдинов» не может пробиться через ледовый затор в Охотском море. На борту судна находятся 127 пассажиров. Представитель компании-перевозчика сообщил, что на теплоходе достаточно запасов, а само судно технически оснащено для прохода через ледовые преграды.

«Игорь Фархутдинов» следовал в порт Корсакова на Сахалине, он вышел из порта острова Шикотан 5 февраля, но застрял на выходе из Кунаширского пролива в водах японского города Момбецу, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Сообщения о бедствии с судна пока не поступали. Гендиректор компании «Сахалин-Курилы» Сергей Кондрашин заявил, что «Игорь Фархутдинов» «обладает ледовым классом, капитан опытный». «Сейчас теплоход пробивается через них [плотные льды], пытаясь выйти на чистую воду, до нее, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Угрозы живучести судна нет», – отметил Кондрашин.

На борту судна находятся 127 пассажиров и 42 контейнера. Количество запасов пищи и воды достаточное. Планируется, что к обеду «судну удастся вырваться из ловушки, чтобы уже к утру 9 февраля прибыть в Корсаков».

«Все вопросы, связанные со скорейшим вызволением судна из ледового плена, решаем в режиме постоянного прямого диалога с судовладельцем, – отмечает министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Сергей Садовников. – В случае осложнения ледовой обстановки в районе, где находится судно, руководству компании предложено задействовать в его освобождении ледокол из Владивостока».

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

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