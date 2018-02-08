Владивосток остался без воды из-за прорыва трубы

Большая часть Владивостока осталась без воды из-за прорыва основного водопровода. Трудность заключается в том, что труба пролегает на глубине 5 метров, и добраться до нее сквозь промерзший грунт, чтобы устранить аварию, довольно сложно.

Порыв трубы диаметром 1200 миллиметров произошел ночью в районе улицы Цымлянской во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации Приморского края. «Ситуация находится на контроле у врио Губернатора региона Андрея Тарасенко, создан оперативный штаб по ликвидации порыва, задействовано около 10 единиц техники, более 20 специалистов»,– отметил вице-губернатор Приморья Гагик Захарян.

Как пояснили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, в настоящее время специалисты помощью гидромолота и экскаватора откапывают мерзлый грунт, чтобы добраться до места порыва. Затем они оценят масштаб повреждений и заменят лопнувший участок.

По данным главка МЧС, без холодной воды остались 80 тысяч жителей Советского, Фрунзенского, Первореченского и части Ленинского района Владивостока. В социальное значимые объекты подвоз воды будет организован. Восстановление водоснабжения ориентировочно произойдет в 11.00 часов 9 февраля.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 08.02.18

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