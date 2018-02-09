Школьница в Приморье шокировала одноклассников матерными стихами, учителю грозит увольнение

В Сети появилось видео, на котором ученица зачитывает в классе стихи с нецензурной лексикой. Одноклассники давятся от смеха, а учительница литературы даже не пытается остановить школьницу. В результате инцидентом заинтересовался отдел образования, подростка поставили на контроль в комиссии по делам несовершеннолетних, а педагогу грозит увольнение.

Инцидент произошел в одной из школ Ольгинского района Приморского края. По словам школьницы, ребятам нужно было выучить произведение поэта Владимира Маяковского. Девочка выбрала стихи «Лежу на чужой жене» и «Гимн онанистов». Впрочем, с заданием ученица справилась на тройку, так как подглядывала в телефон, пишет РЕН ТВ.

Пользователей возмутил тот факт, что учительница не пыталась остановить школьницу, когда прозвучали маты. Кроме того, педагог не пресекла попытки других учеников снять выступление на смартфон.

Позже стало известно, что опекуном девочки является директор школы. Якобы ученица поспорила с друзьями, что прочитает нецензурный стих без каких-либо последствий.

Как сообщили в районном отделе образования РИА «Новости», по факту инцидента проводится проверка. «Пока не совсем понятна реакция учителя – она сидела, слушала, смеялась. Учитель, готовясь к уроку, задает тему: лирика Маяковского, стихи о женщине или о родине, например. Это устоявшаяся методика преподавания. А не так, что школьник сам выбирает стих, а учитель не контролирует процесс и с первых слов же можно понять, что это – не воспитание», – заявила начальник отдела Елена Мальцева.

По ее словам, с ученицей уже провели воспитательную работу, также с ней беседовал психолог. Девочку поставили на контроль в комиссии по делам несовершеннолетних.

Какие санкции будут применены в отношении учителя, пока неизвестно. Решение на этот счет примут по итогам проведения проверки.

Тем временем, пользователи, посмотревшие выступление юной бунтарки, уточнили, что прочитанные стихи не относятся к творчеству Владимира Маяковского. Поэт крайне редко использовал нецензурную лексику в своих произведениях. «Это не Маяковский, а апокриф к его стихотворению. Стыдно этого не знать», – негодуют комментаторы.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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