В Благовещенске в ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель грузовика

Сегодня, 12 февраля, в Благовещенске случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием товарного поезда и грузовика. Столкновение произошло на железнодорожном переезде в районе сплавконторы. По словам свидетелей аварии, водитель КамАЗа погиб.

В УМВД по Амурской области информацию о ДТП подтвердили. «На регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение тепловоза и КамАЗа. Водитель грузового автомобиля скончался. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося», – приводит «Амур.инфо» слова представителя полицейского главка.

В пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что в ДТП на переезде погиб мужчина 1963 года рождения. Смерть наступила на месте аварии. Достать тело из грузовика помогли прибывшие на место спасатели. Отмечается, что в результате ДТП на маневровом локомотиве был пробит топливный бак. Грузовик сгорел. Движение на этом участке дороги было парализовано.

Благовещенск, Иван Гридин

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