В Приморье с рельсов сошли четыре вагона

В Приморье на станции Гвоздево участка Барановский – Хасан Дальневосточной железной дороги произошел сход с рельсов четырех вагонов. Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, боковое столкновение маневрового состава и прибывающего поезда было допущено в 22:43 по московскому времени 19 февраля .

«В результате происшествия произошел сход четырёх порожних вагонов, движение поездов по станции приостановлено. Никто не пострадал. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. В ликвидации последствий схода участвует восстановительный поезд станции Уссурийск», – сообщили в пресс-службе.

На месте ЧП работает комиссия, которую возглавил начальник Дальневосточной железной дороги. Причины происшествия выясняются.

Владивосток, Иван Гридин

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