В Приморье пал травы привел к взрыву, из-за которого погиб мужчина

В Надеждинском районе Приморья сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели жителя поселка Прохладное. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сообщение о том, что в жилом доме по улице Центральная произошел взрыв поступило в дежурную часть от местного жителя. В результате происшествия пострадал мужчина.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, которая выяснила, что 80-летний местный житель обжигал сухую траву на территории своего двора, что привело к возгоранию сарая и взрыву газового баллона, находившегося внутри.

В результате происшествия пострадал 33-летний мужчина, который тушил горящую траву около соседнего дома. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту участковый уполномоченный полиции проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 20.02.18

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