В приморский центр реабилитации животных принесли гималайского медвежонка

В приморский Центр реабилитации диких животных «Тигр» принесли пакет, в котором оказался месячный гималайский медвежонок. Теперь специалисты выхаживают его. Малыша подбросили к дверям местного Охотнадзора.

Фото: Центр реабилитации диких животных «Тигр»

Специалисты центра отмечают, что настолько маленького питомца в Центре реабилитации в селе Алексеевка еще не было. Там рассказали, что медвежонок оказался самцом, а его вес составляет на сегодняшний день 2400 граммов. Малыш в хорошей форме, ничуть не изголодавшийся. «Он достаточно упитан, видимо, принесли сразу же после обнаружения», – отметили сотрудники «Тигра».

Сейчас режим медвежонка прост: он много спит, ест и непродолжительное время бодрствует. «Малыша кормим из бутылочки молочной смесью каждые 4 часа. Спит он в утепленном домике-берлоге. К сожалению, маму уже не вернуть, а мы будем стараться вырастить его сильным и здоровым медведем и вернуть его домой в лес!» – подчеркнули специалисты.

Фото: Центр реабилитации диких животных «Тигр»

В центре также отметили, что содержание медвежонка обходится на сегодняшний день в 7 тыс. рублей в месяц, а происходит это на частные пожертвование. Потому специалисты просят неравнодушных граждан оказать посильную помощь.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 21.02.18

В Приморье пал травы привел к взрыву, из-за которого погиб мужчина. / Путин стал «психотерапевтом» и ушел в «оппозицию». / В России введут электронные «трудовые книжки» в 2020 году. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»