Япония подняла в воздух истребители из-за российских ракетоносцев

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России успешно провели воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. Это встревожило Японию – во время полета российские бомбардировщики периодически сопровождали истребители ВВС Страны восходящего солнца. Об этом пишет официальный печатный орган Вооруженных сил России – газета «Красная Звезда».

Издание сообщает, что в ходе выполнения полета бомбардировщиков их сопровождали многоцелевые истребители Су-35С ВКС. «Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе», – говорится в сообщении. При этом «на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии».

Также подчеркивается, что воздушное патрулирование проходило в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ воздушного пространства других стран.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 21.02.18

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