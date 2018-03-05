В Магадане детсадовцы получили ожоги глаз из-за неисправной лампы

В одном из детских садов Магадана случилось ЧП. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, восемь воспитанников микроожоги глаз. Это произошло из-за неисправной бактерицидной лампы.

«Воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной, ее не демонтировали вовремя. В результате восемь воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз», – говорится в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомства внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образования на имя заведующей детского сада.

Бактерицидные лампы демонтированы.

Магадан, Иван Гридин

Магадан. Другие новости 03.03.18

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