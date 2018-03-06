Трое детей и мужчина сгорели заживо в пожаре в Приморье

Трое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Приморском крае. В причинах возгорания разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в одноэтажном доме по улице Фабричная в городе Партизанске поступило спасателям в 10:05. Из-за позднего сообщения о возгорании, на момент прибытия первого пожарного расчета, огонь уже распространился на все строение: горела крыша и стены дома.

В доме проживала семья из 8 человек. На момент прибытия пожарных 4 человека – мать, отец и двое детей сами выбрались из дома. Женщину с детьми доставили в больницу, глава семейства от госпитализации отказался. В горящем доме оставались еще четверо – 35-летний мужчина, родственник семьи, и трое детей. Их тела были обнаружены после локализации пожара.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 05.03.18

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