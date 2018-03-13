На дно бухты Владивостока ушел плавучий док

В бухте Владивостока Золотой Рог у причала на Дальзаводе в районе улицы Экипажная затонул плавучий док, сообщает РИА VladNews со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока.

Как сообщил представитель МСКЦ Владивосток, док начал идти на дно около 4:00 утра 12 марта. По предварительным данным, инцидент случился из-за поступления воды в корпус дока. Пострадавших в происшествии нет, загрязнение отгружающей среды не произошло. Сам плавдок принадлежит ООО «Инто», но в момент происшествия его арендатором являлось ЗАО «Римско».

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 12.03.18

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