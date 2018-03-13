В аэропорту Владивостока грузчики украли майнинговое оборудование

В аэропорту Владивостока задержали троих мужчин, которых подозревают в хищении блоков обработки данных, предназначенных для добычи криптовалют.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу, вычислить преступников удалось благодаря совместной работе со службой безопасности грузового терминала аэропорта.

Грузчики украли майнинговые аппараты во время разгрузки багажа с рейса «Сеул/Инчхон – Владивосток». Затем преступники вынесли оборудование за охраняемую территорию и вывезли на личном транспорте.

В настоящее время подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 13.03.18

Ученые предсказали мощнейшее землетрясение на Камчатке и Курилах до конца года. / На дно бухты Владивостока ушел плавучий док. / ФАС уличила «Билайн» в завышении цен на роуминг. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»