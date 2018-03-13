На Камчатке из-за неудачной операции ребенок стал инвалидом

В результате врачебной ошибки семилетняя пациентка «Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского» стала инвалидом. Местное управление СКР возбудило уголовное дело.

Операцию семилетней девочке сделали весной прошлого года. Из мозга маленькой пациентки извлекли поставленный ранее шунт, однако операция прошла неудачно. У ребенка развились неврологические осложнения, повлекшие органическое расстройство личности и поведения вследствие дисфункции головного мозга, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, причиной произошедшего стало недобросовестное и небрежное отношение к службе и оказанию медицинских услуг, а также невыполнение своевременно и надлежащим образом диагностических и лечебных мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ. «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». В настоящее время следователи устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 13.03.18

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