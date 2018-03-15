В Приморье подростки засняли на видео избиение двух школьников. Возбуждено дело

В приморском городе Артем сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по факту избиения школьника, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, 5 марта на территории одной из школ несколько несовершеннолетних из хулиганских побуждений побили двух 11-летних школьников. Все происходящее они засняли на видео. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «побои» (ст.116 УК РФ).

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 14.03.18

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