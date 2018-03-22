Семья из 7 человек загадочно пропала под Хабаровском

Полицейские ищут семью из семи человек, пропавшую в Хабаровском крае.

По данным регионального управления МВД, заявление об исчезновении людей поступило 12 февраля. Среди пропавших – четверо детей в возрасте от года до 10 лет.

Семья жила в Ульчском районе на севере региона. Сначала заявление о пропаже подала глава поселка Мариинский рейд, в котором проживала семья, потом в полицию обратился брат главы семьи, передает РИА «Новости». Отмечается, что телефоны пропавших фиксировались в сети до 9 марта. В настоящее время возбуждено семь розыскных дел.

Как уточнили в отделе полиции по Ульчскому району, в последний раз главу семейства видели 5 марта в городе Комсомольск-на – Амуре.

Руководитель муниципалитета Валентина Пищук, в свою очередь, сообщила, что семью в поселке считали нелюдимой, со странностями. «Старший ребенок в школу всего месяц отходил и бросил. Их в селе недолюбливали не без причины, конечно», – цитирует чиновницу «Интерфакс».

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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