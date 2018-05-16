В Приморье 2-летняя девочка скончалась после прививки

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка после вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Там уточнили, что смерть 2-летней девочки наступила 14 мая в реанимационном отделении медучреждения в поселке городского типа Славянка Хасанского района.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.2 ст.109 УК РФ). Установлено, что незадолго до наступления смерти ребенок прошел вакцинацию. Вместе с тем, для установления причины смерти потерпевшей и причинно-следственной связи между прохождением вакцинации и наступившими последствиями назначены судебные экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 16.05.18

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