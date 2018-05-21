Жители многоэтажки в центре Южно-Сахалинска остались без крыши

В центре Южно-Сахалинска загорелся десятиэтажный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, возгорание произошло в квартире на десятом этаже здания, затем огонь перекинулся на крышу многоподъездного дома.

«Информация о пожаре в квартире жилого дома по улице Чехова поступила в 15:50 местного времени (7:50 мск) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона. Первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты», сообщили в пресс-службе регионального управления.

К моменту прибытия первых пожарных, огонь перешел на крышу десятиэтажного дома на общей площади 700 квадратных метров. Пожарные эвакуировали жильцов. В 17:06 возгорание было локализовано. В тушении задействованы 28 человек и 7 единиц техники. Причины пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Местные жители в соцсетях выкладывают видео и фотографии горящей крыши многоэтажки по улице Чехова, находящейся недалеко от здания прокуратуры Сахалинской области.

В пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска сообщили, что на место пожара выезжали губернатор Олег Кожемяко и мэр Сергей Надсадин. По данным местных СМИ, крыша многоэтажки почти полностью выгорела, местами провалились перекрытия. Решается вопрос о временном размещении граждан.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 21.05.18

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