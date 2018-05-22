Убившая мужа-тирана жительница Приморья избежит наказания

Суд оправдал жительницу Находки Галину Каторову, которая зарезала собственного мужа. Защитнику удалось доказать, что женщина защищалась от супруга, который неоднократно ее избивал.

Адвокат Каторовой Елена Соловьева сообщил в социальных сетях, что ее подзащитную скоро выпустят из СИЗО. Апелляционная инстанция оправдала женщину, приговоренную ранее к трем годам колонии, пишет «Медуза».

Каторова зарезала ножом своего мужа весной прошлого года. Женщина множество раз жаловалась в полицию на супруга-тирана, однако каждый раз заявление забирала. Очередная домашняя потасовка закончилась смертью мужчины.

Каторову обвинили в убийстве, затем дело переквалифицировали по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщину приговорили к трем годам лишения свободы и выплате 500 тысяч рублей матери мужа. Адвокат приговор обжаловал.

Находка, Служба информации РИА «Новый День»

Находка. Другие новости 21.05.18

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