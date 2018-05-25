На Камчатке инвалида не пустили в кафе из-за собаки-поводыря

Инвалида по зрению выгнали из кафе на Камчатке. Администратор заведения отказалась впускать посетителя, несмотря на полицейских, которые пытались донести, что таким образом она нарушает закон.

Инцидент произошел в городе Елизово, передает Vostok.Today. Мужчина собирался пообедать в кафе, но в обслуживании ему отказали из-за собаки-поводыря. Инвалид показал документы, подтверждающие, что он не может обходиться без четвероногого помощника. Однако убедить администратора не удалось.

Тогда мужчина вызвал наряд полиции. Стражи порядка пытались вразумить владельца заведения, объясняя, что тот нарушает права человека и российские законы. Тогда инвалиду предложили сесть на летней террасе, хотя на улице было прохладно.

Свою неправоту хозяева заведения признали лишь в прокуратуре при вынесении постановления о возбуждении административного дела о дискриминации прав человека (статья 5.62 КоАП). Невыполнение требований полицейских стало отягчающим обстоятельством. Владельцу кафе грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 25.05.18

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