Глава Якутии Борисов ушел в отставку. «В республике назрела смена руководителя»

Глава Якутии Егор Борисов принял решение уйти в отставку. «Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий по собственному желанию», – сообщил он в ходе встречи с главными редакторами ведущих СМИ Якутии.

«Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель. Далее остались буквально несколько дней до объявления дня выборов в республике. И считаю, что выборы Главы Якутии необходимо провести этой осенью. Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально», – сказал Борисов.

Он также подчеркнул, что остается верен своим принципам быть востребованным в малых и больших делах родной республики. «Желаю вам мира и добра. Будьте всегда уверены в лучшем завтрашнем дне Якутии и России», – приводит слова Борисова Ysia.ru.

После выборов президента России близкие к Кремлю собеседники рассказали «Дождю», что в администрации президента обсуждают отставку главы Якутии, так как в этом регионе количество голосов за Владимира Путина оказалось самым низким по стране (64,38%), а за кандидата от КПРФ Павла Грудинина (27,25%) – самым высоким.

Напомним, трудовая деятельность Борисова началась в 1971 году. Он работал слесарем-ремонтником, заведующим мастерскими, управляющим Чурапчинского районного объединения «Сельхозтехника», первым заместителем начальника Чурапчинского районного управления сельского хозяйства, вторым секретаре Чурапчинского райкома КПСС, председателем Чурапчинского районного совета народных депутатов;

1991-1992 гг. – заместитель министра сельского хозяйства Якутии, гендиректор объединения «Якутагротехсервис»; 1992-1998 гг. – заместитель, первый зампред правительства Якутии: 1998-2000 гг. – министр сельского хозяйства и заготовок Якутии, директор Якутского НИИ сельского хозяйства; 2002-2003 гг. – первый зампред правительства Якутии; 2003-2010 гг. – председатель правительства Якутии. 2010-2014 гг. – президент Якутии; 14 сентября 2014 года избран главой Якутии.

Якутск, Иван Гридин

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